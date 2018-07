Venezia, tornano tuffi in Canal Grande: 5 multati

Condividi

11:45 – I fenomeni che si tuffano in Canal Grande a Venezia sono tornati. Ieri sera, intorno alle 19:00 cinque persone sono state multate per essersi gettati tra la zona degli imbarcaderi e il Ponte degli Scalzi, in un punto tra l’altro molto pericoloso perché caratterizzato da intenso traffico acqueo. Grazie alla segnalazione di un passante, i cinque sono stati identificati. Il regolamento della polizia urbana prevede una contravvenzione che può arrivare fino a 450 euro. (Fonte: Ansa – 09/07 20:28)