Vince 2 milioni e mezzo al Superenalotto, lo scopre dai social mesi dopo

Ha comprato quel biglietto del Superenalotto per caso, probabilmente per evitare le monete del resto che il barista gli avrebbe dato dopo aver pagato il caffè. E con la stessa casualità ha lasciato quel biglietto in fondo ad un cassetto per 3 mesi. Al fortunato cittadino di Castelvetrano è venuto un dubbio solo quando ha cominciato a vedere sui social il tam tam di persone che condividevano un post dove si spiegava che il vincitore di due milioni e mezzo di euro non si era ancora presentato a ritirare il premio.

Così ha controllato ed ha scoperto di essere proprio lui. Dopo un momento di smarrimento iniziale, si è presentato all’ufficio premi di Roma per ritirare quella vincita che, oltre a renderlo milionario, gli cambierà sicuramente la vita. Ha poi voluto ringraziare «l’Italia, gli organi di informazione e la gente comune che si è mobilitata attraverso i social network e ogni mezzo».

Fonte: Repubblica