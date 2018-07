Violenza su donne, a Venezia si educano gli uomini

Condividi

A Venezia nasce un nuovo ed innovativo servizio per combattere l’odioso fenomeno della violenza sulle donne. Questa volta si proteggerà e sosterrà l’uomo violento che intende cambiare atteggiamento e porre fine all’aggressività nei confronti delle partner.

Il nuovo polo accogliente per queste persone con problemi di violenza si chiama “Gruppo Responsabilità Uomini” (Gru). Sarà operativo con un duplice livello di intervento: opererà come sportello di accoglienza rivolto agli uomini maltrattanti e allo stesso tempo come uno spazio di confronto, ricerca e riflessione “al maschile” sulle ragioni della violenza. Il “Gruppo Responsabilità Uomini” nasce dalla collaborazione tra l’Ulss 3 Serenissima, il Comune di Noale e Cooperativa Iside. (Fonte: Ansa – 11:29)