Arpav, furbetti del cartellino: tre sospesi e uno licenziato

Quattro dipendenti padovani dell’Arpav sono indagati per truffa aggravata. Si tratta di una dirigente, licenziata in tronco, del suo superiore e di altre due impiegate. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che la dirigente usciva dall’ufficio quasi ogni giorno subito dopo aver timbrato il cartellino per andare in palestra. Il suo capo all’ufficio tecnico, invece, lasciava il lavoro per dedicarsi alla seconda attività di collaudatore e le due impiegate ogni tanto uscivano per fare la spesa. Come riportano Sabrina Tomè e Carlo Bellotto a pagina 12 del Mattino, a loro carico è stata inoltre avviata un’istruttoria dalla Procura della Corte dei Conti.

«La normativa vigente sul pubblico impiego – spiega Arpav in una nota – impone un regime più restrittivo sui procedimenti disciplinari conseguenti a comportamenti inquadrabili come nella “falsa attestazione della presenza in servizio”. Quando tale falsa attestazione è in flagranza ovvero accertata da strumenti di sorveglianza o di registrazione, deve essere disposta l’immediata sospensione cautelare e la sanzione prevista è quella del licenziamento senza preavviso. I termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del provvedimento sono fortemente ridotti per consentire alla PA azioni tempestive ed efficaci».