Degrado a Venezia, pipì in gondola: turista fermato

Condividi

Ieri un turista dell’Est Europa in visita a Venezia ha compiuto un gesto che ha dell’incredibile. È sceso sulla rivetta di Ponte del Lovo, a due passi da Piazza San Marco, dove una gondola stava sbarcando una famiglia di turisti e, seminudo e ubriaco, ha urinato dentro l’imbarcazione, sporcando anche il bambino che era a bordo. Come riporta la Nuova Venezia a pagina 23, il gondoliere gli ha rovesciato addosso un secchio d’acqua, ma l’uomo è scappato via. Poco dopo la polizia e i vigili urbani sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo.

(Ph. Shutterstock)