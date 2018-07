Elezioni Vicenza, Dalla Rosa il più spendaccione: 95 mila euro

Condividi

95 mila euro. È quanto ha speso il candidato sindaco di Vicenza Otello Dalla Rosa per la campagna elettorale. Come riporta Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza a pagina 12, il dato emerge dai primi bilanci consuntivi delle spese elettorali trasferiti alla segreteria generale del Comune. La spesa maggiore ha riguardato «i materiali e i mezzi di propaganda» (41.618 euro), mentre altri 34.836 euro sono stati spesi per «manifestazioni di propaganda». Il neo sindaco di Vicenza Francesco Rucco, invece, ha speso in totale 69 mila euro. Anche l’onere più gravoso ha riguardato materiali e mezzi di propaganda (34.339 euro), mentre la distribuzione e la diffusione del materiale è costata 24.913 euro. La differenza maggiore riguarda le «spese per manifestazioni di propaganda», che si sono fermate a 9.954 euro.