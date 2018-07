gheapodemofar: blitz anti droga a Mestre, il plauso di Brugnaro

Condividi

«Iniziate da qualche ora le pulizie di fondo in città». Così, su Facebook, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha dato ieri la notizia del blitz anti droga che ha sgominato una banda di spacciatori a Mestre. Il primo cittadino ha quindi ringraziato «la Procura di Venezia e a tutte le Forze dell’Ordine» impegnate nell’operazione, augurando loro buon lavoro.

Questa mattina, Brugnaro ha commentato il blitz con un nuovo post: «la gente come noi non molla mai! Ci stiamo riprendendo la nostra città e continueremo!». Segue un nuovo ringraziamento a Procura e Forze dell’Ordine e un grazie «ai cittadini per il sostegno, la pazienza e la Fede! #gheapodemofar, insieme!».