In Veneto 81mila bambini non ancora vaccinati

In base alla nuova circolare emessa dal ministero della Salute, i minori fino a 16 anni potranno entrare a scuola esibendo una semplice autocertificazione che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale, o la richiesta di prenotazione dei vaccini mancanti. Nel frattempo il Dipartimento regionale di prevenzione, sulla base dei dati immagazzinati nell’Anagrafe vaccinale informatizzata, ha elaborato il monitoraggio della situazione in Veneto: ad oggi risultano inadempienti 81.425 minori da zero e 16 anni, dei quali 18.367 sono in età pre-scolare, tra 0 e 6 anni.

Tra questi, 18.498 (il 22,7%) risultano avere fissato l’appuntamento per le vaccinazioni mancanti. Gli inadempienti senza appuntamento sono quindi 62.927. La maggioranza, 13.411 sono stati registrati dall’Ulss 9 Scaligera, 11.723 dall’Usl 2 Marca trevigiana e 11.611 dall’Usl 6 Euganea. Rispetto alla precedente rilevazione di maggio, gli inadempienti sono diminuiti di 4.251 unità, quasi tutti (3.944) sotto i 6 anni. I minori che non hanno iniziato l’iter vaccinale, sono 18.972, oltre 800 in meno rispetto a maggio.

