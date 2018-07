Lupi, protocollo Veneto: 4 milioni per arruolare disoccupati

Condividi

Quattro milioni di euro per impegnare persone disoccupate nella sorveglianza notturna degli animali domestici nelle malghe. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Giuseppe Pan, in occasione della firma del protocollo d’intesa per fronteggiare i danni arrecati dai lupi sulle montagne venete. Il documento è stato sottoscritto da Regione, Coldiretti e Associazione regionale allevatori – Arav, insieme a tre grandi aziende di trasformazione casearia e ai tre consorzi di tutela dei formaggi Asiago, Monte Veronese e Montasio. Nei primi sei mesi del 2018 sono 43 le predazioni denunciate dagli allevatori veneti: 17 nel Bellunese, 4 nel Trevigiano, 9 nel Vicentino e 13 in provincia di Verona.

