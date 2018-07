Autonomia Veneto, Zaia: «intesa entro l’anno»

Condividi

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato con ottimismo l’incontro di ieri con il ministro Erika Stefani, dopo che la Regione aveva mandato a Roma la legge delega con la richiesta di autonomia in 23 materie. Come scrive Marco Bonet sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 2, Zaia per la prima volta ha annunciato una possibile tempistica per trasformare in realtà l’autonomia della sua Regione dopo il referendum dello scorso ottobre.

«Dovremmo farcela entro l’anno – ha spiegato Zaia – . Il ministro Stefani mi ha informato che anche Umbria, Toscana e Marche hanno presentato la loro richiesta per l’autonomia. Se tutte le Regioni avessero l’autonomia, il nostro paese diventerebbe di fatto e di diritto uno Stato Federale. La trattativa è entrata nel vivo – ha aggiunto Zaia -, vedo voglia di fare e ritengo che si possa arrivare alla definizione e alla firma dell’intesa in tempi brevi, entro l’anno».