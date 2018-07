Cardinale vicentino accusato in Cile: «coprì preti pedofili»

Condividi

È originario di Campiglia dei Berici (Vicenza) Riccardo Ezzati Andrello (in foto), cardinale di 76 anni che da molto tempo vive in Cile. Come riporta Camilla Gargioni sul Corriere del Veneto a pagina 7 dell’edizione di Vicenza e Bassano, nel Paese Sudamericano la magistratura lo accusa di aver coperto e insabbiato episodi di pedofilia da parte di preti.

L’indagine riguarda«La Familia», cioè un’organizzazione di sacerdoti che gestiva rapporti omosessuali anche con minori. Avrebbe inoltre nascosto al papa informazioni su Juan Barros, coinvolto nello scandalo degli abusi su bambini.

(Ph: Padrescasados.org)