Tir a fuoco vicino a distributore, paura in A28 [VIDEO]

Paura ieri sera in A28 Portogruaro-Conegliano dove, nell’area di servizio Gruaro un tir che trasportava Pet (polietilene) in granuli ha preso fuoco. I vigili del fuoco sono riusciti ad arginare le fiamme ma il grande calore sprigionato ha danneggiato pensilina ed impianto elettrogeno della stazione di carburanti. L’autista dell’autoarticolato ha dichiarato che le fiamme si sono sviluppate da una ruota e propagate velocemente a tutto il camion. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.