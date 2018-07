Consulta, ora c’è anche il “veneto” Antonini

Condividi

È nato a Gallarate (Milano), ma la nomina del professor Luca Antonini come nuovo membro della Corte Costituzionale è vista da molti come una vittoria per il Veneto. L’ordinario di diritto costituzionale nell’ateneo di Padova infatti è considerato il padre del federalismo fiscale e fu scelto da Luca Zaia tra i “saggi” incaricati di individuare le competenze da chiedere a Roma in merito all’autonomia.

(Fonte: Padovaoggi.it)