Asolo (Tv), bambini costretti a cucire a mano astucci per occhiali

Quattro bambini cinesi sotto i 14 anni costretti a cucire a mano astucci per occhiali da sole e da vista di note marche in un capannone ad Asolo (Treviso). È quanto hanno scoperto i carabinieri dopo una segnalazione anonima. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso a pagina 9, i proprietari del fabbricato sono due imprenditori cinesi multati di 35 mila euro. La loro azienda lavora per conto terzi e impiega otto operai, quasi tutti in nero.