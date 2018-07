Vaccini, Moretti: «modello Veneto non ha funzionato»

Condividi

La consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Moretti interviene sulla questione vaccini, dopo che la ministra Giulia Grillo ha ventilato l’ipotesi di graduare l’obbligatorietà a livello territoriale, sulla base dei diversi tassi di copertura regionale . «Caro Zaia – scrive in una nota -il modello Veneto non ha funzionato: a dirlo non è il Partito Democratico, ma i numeri che gli uffici regionali ci hanno fornito. Prima di parlare a vanvera, informati. Se c’è stato un piccolo incremento nella nostra regione nell’ultimo anno – scrive la Moretti – è dovuto esclusivamente al decreto Lorenzin».

«Infatti – aggiunge la Moretti – il monitoraggio sull’andamento dei tassi di copertura e sul rifiuto dell’offerta vaccinale dimostra che la legge veneta sulla sospensione dell’obbligo non ha raggiunto i risultati sperati. Dopo la sospensione dell’obbligo, nel 2007, è immediatamente iniziata una discesa degli indici, che ha portato le coperture dal 97,6% al 91,3% del 2013, quasi quattro punti percentuali sotto la soglia di sicurezza del 95%. Successivamente c’è stato un modesto recupero: al 31 dicembre 2017 è stato registrato un tasso di copertura vaccinale del 92,6%, ancora nettamente al di sotto di quanto registrato nel 2007. Se il governatore condivide l’idea lanciata dalla ministra della Salute di applicare l’obbligo a macchia di leopardo, ovvero imporlo solo nelle zone con bassi indici di copertura, facciamo parlare ancora i numeri: l’obbligo – conclude la Moretti – potrebbe essere sospeso nel territorio dell’Ulss Polesana, dove storicamente ci sono gli indici di copertura più alti, mentre dovrebbe essere imposto nella Pedemontana, dove i rifiuti definitivi della vaccinazione antipolio hanno recentemente sfiorato l’8%. Sfido Zaia a essere coerente».