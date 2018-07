A Verona aprirà il secondo Ikea del Veneto

Condividi

Il Comune di Verona ha dato il via libera per la costruzione di un centro Ikea in città. Come scrive Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona a pagina 5, il sindaco Sboarina ha approvato il progetto: in zona Marangona verrà realizzato il punto Ikea, riducendo il centro commerciale da 80 a 40 mila metri quadri. Ikea inoltre costruirà un palazzetto da 10 mila metri quadri e lo “regalerà” al Comune.

