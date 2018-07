«Veneto, mancano medici: a rischio ospedali periferici»

Condividi

Il direttore generale del settore Sanità della Regione Veneto Domenico Mantoan (in foto) lancia l’allarme sulle difficoltà di diversi ospedali periferici che rischiano la chiusura. Come riporta Il Corriere del Veneto nelle’dizione di Vicenza e Bassano a pag 2, il problema maggiore è la mancanza di personale medico.

«Il vero problema del sistema è che non abbiamo più medici – spiega Mantoan – e il motivo è che lo Stato ha sbagliato la programmazione. Da dieci anni il ministero dell’Istruzione l’ha basata non sul fabbisogno espresso dalle Regioni ma sulle logiche dell’Università e il risultato è che non troviamo specialisti». La mancanza di medici secondo Mantoan è inoltre dovute al settore privato, che risulta essere molto più attrattivo di quello pubblico soprattutto per i giovani laureati.