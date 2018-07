Cuamm Padova porta “Suem 118” in Sierra Leone

Condividi

Don Dante Carraro (in foto) del Cuamm di Padova, coadiuvato dal dottor Paolo Rosi, esperto di urgenza-emergenza, sta realizzando un sistema di “Suem 118” in Sierra Leone, con la messa in attività e l’organizzazione operativa di 200 ambulanze, donate nel tempo al Paese africano e mai utilizzate per mancanza di know how.

«Questa iniziativa del Cuamm – commenta il governatore del Veneto Luca Zaia – dovrebbe essere presa ad esempio da tutto il mondo: è la prova provata che “aiutiamoli a casa loro” non è uno slogan, ma un progetto decisamente più concreto che indossare magliette colorate esibendole sul web».

(Ph Flickr – Medici con Africa Cuamm)