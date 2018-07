Risarcimenti a vittime banche, Bitonci pensa a legge ex novo

Condividi

8:00 – Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro al Mef fra i sottosegretari Massimo Bitonci (Lega), Alessio Villarosa (M5S) e circa 40 associazioni di risparmiatori vittime dei default bancari (erano presenti i rappresentati degli azionisti di Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara). Riccardo De Angelis, rappresentate dell’associazione degli azionisti di Banca Etruria, al termine dell’incontro ha dichiarato: «i rappresentanti del governo ci hanno detto che stanno valutando se continuare sulla strada del cosiddetto “decreto Baretta” (che prevede il fondo di ristoro delle vittime di reati finanziari previsto dalla legge di bilancio, ndr) – che da quello che hanno detto gli uffici tecnici è quasi impraticabile – oppure riscrivere una legge ex novo».

La presidente dell’associazione Vittime del Salva Banche, Letizia Giorgianni, ha spiegato come l’intenzione del governo fosse soprattutto quella di ascoltare le associazioni delle vittime e capire quali erano le varie posizioni. «La maggioranza delle associazioni hanno esposto perplessità sul “decreto Baretta” sia per i paletti che discriminano la platea dei risparmiatori ma anche per l’incapienza del fondo a disposizione , che sarebbe di 25 milioni di euro».

Anche se non si parlato di cifre, per il sottosegretario Bitonci le strade perseguibili sono due: cercare di modificare il vecchio decreto allargando quanto più la platea dei risparmiatori e cercando ulteriori fondi, oppure fare un nuovo intervento normativo. «Siamo al 24 luglio penso che per essere onesti bisogna dire che il provvedimento può andare a settembre o avere come termine ultimo la legge di bilancio, che è lo spazio ideale in cui può essere inserito un provvedimento di questo tipo. Non nascondiamo però che la volontà di dare presto una risposta c’è e che questo potrebbe portare a un’altra soluzione più rapida. Noi sottosegretari invieremo la sintesi delle proposte odierne al ministro Tria e al premier Conte perché è in quelle sedi, al Mef e alla presidenza del Consiglio, che si sta ragionando sulla modifica del decreto Baretta o per la riscrittura di una nuova norma. 25 milioni annui sono una proposta minima rispetto a quello che si vuol fare e la ricerca di coperture è già in corso. Tutti i presenti oggi hanno poi parlato di criteri, ad esempio quello dell’ordine cronologico nella presentazione delle domande, una specie di “click day”, verrà sicuramente bocciato. E’ una pratica che nulla ha a che fare con il risarcimento dei truffati, i criteri di priorità devono quindi essere diversi e più di carattere sociale. Infine è passato il tema della cabina di regia, che comprenderà anche i rappresentanti dei risparmiatori truffati, ma una delegazione più ristretta di quella odierna. Siamo d’accordo poi che d’ora in poi si parli di risarcimenti e non più di ristoro, visto che il primo termine dà più il senso della truffa» (Fonte: Ansa – 24/07 19:30)