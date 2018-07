Dl Dignità, Zaia “controcorrente”: «va cambiato»

Condividi

Nella polemica Lega-imprenditori veneti sul Decreto Dignità, il governatore della Regione, Luca Zaia, si smarca dal suo partito: «non può restare così com’è uscito dal Cdm, deve cambiare». Lo dice in un’intervista al Messaggero chiarendo le esigenze del Veneto e del tessuto imprenditoriale locale che ha timore di un impatto pesantissimo. «Il Decreto Dignità va modificato, ma non lo dico solo io. Lo dicono anche i parlamentari della Lega che stanno lavorando su questo provvedimento in commissione».

«Se fosse un caso isolato, qualcuno la potrebbe buttare in politica. Siccome l’impresa del Veneto, a 360 gradi ha perplessità e istanze sul Decreto Dignità, penso che questo non sia irrilevante. Il Veneto ha 600 mila imprese e 150 miliardi di Pil. E che facciano sentire la loro voce è un diritto. Se il Decreto Dignità viene approvato così come è stato presentato – insiste Zaia – rischia di avere un impatto pesante. Se esce intonso dal Parlamento, vuol dire che nessuna istanza è stata recepita. Lungi da me fare l’avvocato d’ufficio, sarebbe stucchevole, ma dall’altro lato immagino che tutto questo lavoro rientri in un progetto organico che prevederà la Flat Tax e altre partite».

«Il Decreto solleva il problema, irrisolto, della precarietà – conclude il governatore -: è un tema dei nostri tempi. Un punto di equilibrio andrà trovato. Certo che molti imprenditori mi dicono che se si chiarisse una volta per tutte cosa è una “giusta causa” per il licenziamento, contratti a tempo determinato probabilmente non servirebbero più. I 5 Stelle sono i materiali artefici di questa partita. La palla adesso passa a loro».