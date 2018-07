Famiglia Cristiana, vescovo Chioggia: «non ci rappresenta»

Condividi

Il vescovo di Chioggia non approva il titolo di “Famiglia Cristiana” contro il ministro dell’interno Matteo Salvini. Adriano Tessarollo ha dichiarato in un commento su Facebook che ritiene che ci sia una posizione unitaria della Chiesa contro il ministro. «Ritengo stupido identificare “Famiglia cristiana” con tutti i preti. Smettiamola con questa mentalità “collettivizzante“».

Intervistato dal Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 2, Tessarollo ha anche dichiarato che non condivide alcune idee di Salvini. «Certe proposte, in certi contesti, rischiano di ottenere effetti contrari. Il crocifisso obbligatorio in tutti i luoghi pubblici è una di quelle. Salvini rivendica una identità che non c’è più».

(Ph Facebook -Adriano Tessarollo)