«Pfas, Zaia convochi seduta consiliare straordinaria a Trissino»

Il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Ambiente Andrea Zanoni (in foto) invita in un comunicato la Regione Veneto a convocare una seduta consiliare straordinaria a Trissino, dove ha sede la Miteni. «Chiedo la convocazione di una seduta consiliare straordinaria in provincia di Vicenza – dichiara Zanoni in una nota -. Il Consiglio regionale si sposti a Trissino, “a casa” della Miteni, e ascolti la popolazione, dica quello che finora ha fatto per contrastare questo disastro ambientale e quali azioni intenda intraprendere in futuro anche alla luce della scoperta del nuovo inquinante, il GenX».

«Il GenX – prosegue Zanoni – rappresenta infatti il caso di inquinamento più grave mai visto in Veneto, che coinvolge un’area a cavallo di tre province, dove vivono più di 300mila persone a rischio contaminazione del sangue. La Politica deve dare risposte: recarsi nella zona rossa può essere una buona idea. Sicuramente – conclude il consigliere Dem – un’idea migliore rispetto alla seduta straordinaria sulla vetta della Marmolada per affrontare la questione dei confini, su cui la Regione, peraltro, non ha alcuna competenza».