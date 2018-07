Sgarbi vs Clooney: «ha sporcato Sutri, ho le foto»

Condividi

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha attaccato l’attore hollywoodiano George Clooney, reo di aver sporcato la città dove è sindaco, Sutri, nel Lazio, durante le riprese di una serie televisiva della Lotus Production.

Clooney si è difeso dicendo che non è vero e, assieme al suo produttore, ha annunciato querela contro Sgarbi. Il critico d’arte, sindaco e parlamentare ha di nuovo risposto sostenendo di avere le prove fotografiche dei rifiuti lasciati in giro per la città. Sgarbi afferma che a decidere sarà il parlamento, se Clooney e il produttore dovessero insistere nel volerlo denunciare.

(Fonte: Ilgiornale.it)