Virus West Nile a Padova: i casi veneti salgono a 11

Un nuovo caso, il decimo, di infezione da virus West Nile è stato riscontrato in Veneto. Mentre l’assessore alla Sanità invita alla calma e alle precauzioni, a Padova sono state avviate le bonifiche di un’intera area dopo che una donna residente nel quartiere Brusegana vicino all’istituto agrario San Benedetto da Norcia è risultata positiva al virus. Come scrive Silvia Moranduzzo sul Corriere del Veneto a pagina 7 dell’edizione di Vicenza e Bassano, sono state trovate larve, uova ed esemplari di zanzare Culex pipiens nel giardino della scuola.

In tutto sono finora 11 le persone contagiate dal virus, che non si trasmette da persona e persona: tre nel Veneziano, tre nel Padovano, una a Padova città e quattro in Polesine, provincia di Rovigo.

L’Ulss4 ha reso noto che al reparto malattie infettive dell’ospedale di Treviso è stata ricoverata una donna di 53 anni residente a Fossalta di Piave (Venezia) per linfezione da virus West Ninle. (Fonte: Ansa 11:38)