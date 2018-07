Auronzo di Cadore (Bl), tifosi Spal e Lazio seminano il caos [VIDEO]

Condividi

Attimi di tensione quelli vissuti ieri ad Auronzo di Cadore (Belluno) per scontri e tafferugli in strada provocati dai tifosi della Lazio e della Spal, squadra di Ferrara. Le due compagini calcistiche si sfidavano per un’amichevole. Il video degli scontri è stato postato su Facebook dal questore della Camera, il bellunese Federico D’Incà (M5S), che ha aggiunto: «queste persone non sono tifosi. Non hanno nulla a che vedere con lo sport e i valori della competizione sportiva. Sono solo dei violenti».

«La nostra è una terra di pace – prosegue D’Incà -, è inaccettabile quanto è accaduto. Il danno d’immagine causato ad Auronzo e alle nostre montagne è incalcolabile. Ora si pensi a un’azione legale nei loro confronti, per le possibili ricadute negative sul turismo e sull’immagine stessa della montagna veneta. Deve partire subito un daspo per questa gente. Un daspo dalla montagna bellunese, non devono tornare mai più nel nostro bellissimo territorio. Qui c’è spazio per chiunque voglia godere delle bellezze naturalistiche e storiche della montagna veneta, ma i violenti -conclude – troveranno sempre le porte chiuse».