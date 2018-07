Legionella, due donne ricoverate a Vicenza

Condividi

Due donne sono state ricoverate nei giorni scorsi all’ospedale San Bortolo di Vicenza accusando i sintomi da contagio del batterio legionella, che causa la legionellosi, infezione dell’apparato respiratorio. Come scrive Franco Pepe sul Giornale di Vicenza a pagina 12, le donne hanno contratto il batterio probabilmente fuori città durante le vacanze.

Una delle due donne 48enne, è rimasta ricoverata 10 giorni per una forte polmonite. I due casi sarebbero isolati e non si può parlare di epidemia in Veneto. A Bresso invece, vicino Milano, le persone contagiate sarebbero una trentina e ci sono stati anche 3 morti.