“Pastasciutta Antifascista”, il racconto del partigiano Bellucco [Video]

Lo scorso 25 luglio 2018 si è celebrata in molte piazze d’Italia la destituzione di Benito Mussolini da capo del governo operata dal Re d’Italia 75 anni fa, dopo il voto sfavorevole al Duce da parte del Gran Consiglio del Fascismo.

L’iniziativa che va sotto il nome di “Pastasciutta antifascista” è stata promossa a livello nazionale dall’Istituto e museo “Alcide Cervi” ed è stata organizzata a livello regionale dal Sindacato Pensionati Italiani della Cgil, dalla stessa Cgil del Veneto e dall’ANPI.

LA STORIA

Perché “pastasciutta antifascista”? Il 27 luglio del 1943 alla notizia della caduta del Regime a Campegine (Reggio Emilia) il contadino antifascista Alcide Cervi e i suoi sette figli (fucilati poi il 28 dicembre dai nazifascisti per rappresaglia ad un’azione di guerra partigiana) in segno di festa offrirono una pastasciutta a tutto il paese, in bianco, ma col parmigiano.

L’EVENTO IN VENETO

In Veneto la pastasciutta antifascista negli ultimi tre anni si è svolta a Campo Marzo a Vicenza. Quest’anno il testimone è passato a Limena (Padova), al Pra’ del Donatore dove i volontari dello SPI assieme ad un gruppo di richiedenti asilo da loro ospitati, ha servito ben 700 coperti.

Prima della cena c’è stata l’occasione per fare il punto sui valori antifascisti alla base della Costituzione Italiana con i vertici dei sindacati regionali e quelli dei pensionati, con i referenti dell’ANPI di Padova e con i ragazzi della Rete degli studenti e dell’UDU.

LA TESTIMONIANZA

Particolarmente toccante la testimonianza del partigiano Bruno Bellucco, fratello del comandante Joe, ferito gravemente in uno scontro a fuoco con le “SS” in via Santa Lucia a Padova poche ore prima dell’Insurrezione del 28 aprile del 1945.

Qui in video uno stralcio dell’intervento del partigiano che ha superato da poco i 90 anni: un vero e proprio documento-testimonianza …