Veneto Banca, rinvii a giudizio per truffa a Verbania

Condividi

Si sono chiuse le indagini preliminari per truffa aggravata ai danni dei correntisti di Veneto Banca, che hanno coinvolto 43 persone. Ora, dopo la pausa estiva, si attendono le richieste di rinvio a giudizio, che verranno formulate in autunno. Come scrive Cristina Pastore su Lastampa.it del 27/07, centinaia di persone si sono costituite parte civile nel processo a carico dell’ex ad Vincenzo Consoli e altri accusati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, spostato da Roma a Treviso.

Secondo l’accusa non venivano comunicati i rischi degli investimenti e anzi i questionari venivano “taroccati“, con lo scopo di piazzare il maggior numero possibile di titoli. Sempre secondo l’accusa inoltre tale comportamento era imposto dai vertici, Consoli in primis. Le indagini si sono estese fuori dal Veneto. Anche la procura di Verbania infatti, a seguito di una querela, ha aperto un fascicolo con le stesse accuse dei giudici di Roma e Treviso. I truffati sono degli azionista dell’ex Popolare di Intra, inglobata dall’istituto di credito di Montebelluna nel 2010.