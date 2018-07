Migliore Gelateria 2018, il gelato Vicentino sale sul podio

Condividi

Il contest sulla migliore gelateria dell’anno, indetto da Gastronauta e Giuso e iniziato il 2 luglio, è finito e ha il suo vincitore. Il sondaggio, che sta diventando sempre più popolare, quest’anno ha generato quasi 100.000 voti. Una sesta edizione da oscar che si è conclusa con la vittoria della gelateria Il Cannolo Siciliano di Roma che, con 8.653 voti, conquista il primato (finora detenuto dalla gelateria Duomo de L’Aquila, vincitrice nel 2015) di gelateria più votata di sempre. La medaglia d’argento è andata alla gelateria Nonna Papera di Cantù, vincitrice delle semifinali che, con 7.512 preferenze, fino alla fine ha tenuto testa al Cannolo Siciliano. Per il terzo posto troviamo Il Gelataio di Vicenza con 3.582 voti.

Il Veneto, oltre al terzo posto, si difende bene. Abbiamo ben 3 gelaterie padovane: al 14esimo posto troviamo Gelateria Giotto di Padova, al 15esimo Gelateria Antiche Tentazioni di Selvazzano Dentro e al 31esimo Gelateria come un pittore sempre di Padova città. Altri tre riconoscimenti vanno a locali di Caorle: 37esimo posto per la Gelateria Sottozero, 42esimo per la Gelateria La Galleria e 48esimo per la Casa Del Gelato.