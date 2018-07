Pd veneto: «Salvini chieda scusa a Daisy»

Condividi

Il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto Alessandro Bisato interviene in una nota sul caso dell’atleta azzurra Daisy Osakue, aggredita a Moncalieri con il lancio di uova che le ha provocato la lesione di una cornea. «Un abbraccio forte e caloroso a Daisy Osakue – scrive Bisato -. Mi auguro guarisca presto e possa continuare a essere l’orgoglio di tutti gli italiani alle prossime competizioni di atletica, come è stata fino a oggi, testimone vivente di un Paese aperto, accogliente e inclusivo».

Bisato poi attacca direttamente il ministro dell’interno e leader della Lega Matteo Salvini: «per anni ha fomentato rabbia e rancore per sfruttare elettoralmente questi sentimenti. Ora che le sue parole di fuoco si tramutano ogni settimana in decine di episodi di violenza fisica nei confronti di persone che hanno il colore della pelle diverso dal suo o hanno origini differenti dalla sua, si nasconde. Chiediamo che come primo gesto vada a trovare Daisy – conclude Bisato – e chieda scusa pubblicamente del razzismo che sta riemergendo in Italia e provi, sempre che ne sia capace, a lavorare per curare le ferite e le lacerazioni sociali da lui stesso provocate».

(Ph Instagram – Daisy Osakue)