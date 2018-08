Due giovani imprenditori veneti salvano antica acqua del Pasubio

Condividi

9:00 – “Fonte Margherita” di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, fino a poco tempo fa a un passo dal fallimento, oggi è in attivo economico grazie a due giovani imprenditori veneti che hanno rilanciato il più antico impianto d’imbottigliamento di acqua minerale in Veneto. Tutto è iniziato nel 2017 quando Denis Moro, 33 anni, ha acquistato lo stabilimento. Successivamente si è unito a lui Nicola Sartore, 40 anni, un’alleanza che ha permesso il salto di qualità all’azienda.

«Quando sono arrivato – sottolinea Moro – l’azienda veniva da oltre dieci anni di bilanci in rosso. È stato subito messo in atto un piano di rilancio che ha permesso di salvaguardare il patrimonio aziendale a 15 posti di lavoro già tre mesi dopo l’acquisizione. Una volta raggiunto questo equilibrio, ho deciso che volevo far crescere l’azienda e portare al suo interno nuove competenze. Il 2018 è partito con un ampliamento dell’organico e la creazione di un nuovo reparto, le operations, per ridisegnare i processi interni e portare assieme Fonte Margherita ad un altro livello. Le direttrici di sviluppo – prosegue Moro – si sono basate su sostenibilità, innovazione di prodotto e creazione di una nuova immagine del marchio. Oggi la produzione ammonta a 13 milioni di bottiglie. Senza doverci adeguare alle logiche competitive delle multinazionali, vogliamo prenderci l’impegno di sensibilizzare ed educare i consumatori».

Fonte Margherita ha il più antico impianto del Veneto, e le proprietà delle sue acque sono conosciute dal 1845. L’imbottigliamento avviene direttamente alla fonte, con rinuncia ad aree industrializzate per l’estrazione e alla plastica: rimane l’unico stabilimento in Veneto, e tra i pochi in Italia, a produrre esclusivamente in vetro. (Fonte: Ansa – 31/07 11:50)

Ph: Facebook Fonte Margherita via Instagram @evelin_cheap