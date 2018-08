Fondazione Roi, Berti (M5S): «consiglieri di Zonin mai più in cda» [Video]

Condividi

A margine dell’assemblea odierna del Consiglio regionale del Veneto Jacopo Berti del M5S interviene a gamba tesa sulle ultime vicende della Fondazione Roi: nell’ultima riunione il consiglio di amministrazione uscente della onlus culturale vicentina presieduta da Ilvo Diamanti, non è riuscito a deliberare l’azione di responsabilità verso l’ex presidente Gianni Zonin per mancanza del numero legale al momento del voto. La gestione precedente, a quella del traghettatore Diamanti, avrebbe portato la fondazione a perdere tra i 29 e i 30 milioni di euro nelle operazioni finanziarie collegate alla Banca Popolare di Vicenza. Oggi il patrimonio netto si attesta sui 70 milioni di euro e i contributi annuali alle realtà culturali vicentine sui 500 mila euro. «I componenti del cda che furono indicati nell’era Zonin – afferma Jacopo Berti – farebbero bene a dimettersi e a non essere riproposti. E’ una questione di correttezza e decenza verso il fondatore, verso la città e verso i cittadini».