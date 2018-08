Pfas, Guarda (Amp): «vademecum per donne in gravidanza»

Condividi

E’ assolutamente insoddisfatta la giovane ma combattiva consigliera regionale Cristina Guarda (AMP) della risposta che l’assessore delegato Cristiano Corrazzari (della Lega, assessore alla cultura ma delegato dall’assessore alla sanità Coletto a rispondere alle sue interrogazioni), ha illustrato in aula oggi a Palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta. Guarda, assieme ad altri consiglieri dell’opposizione, aveva chiesto all’organo esecutivo del Veneto di realizzare una campagna informativa per i cittadini sulla problematica dell’inquinamento da Pfas sia nella zona rossa, sia in quelle limitrofe dove l’inquinamento è minore. In soldoni i consiglieri avevano chiesto alla Giunta di predisporre almeno degli opuscoli sugli accorgimenti da adottare per limitare gli effetti dannosi, specialmente sulla salute materna e neonatale.

La consigliera di Lonigo (comune che rientra nella zona rossa) ricorda che il 18 aprile 2017 il Consiglio regionale del Veneto all’unanimità aveva approvato una mozione che prevedeva informazione e consigli preventivi ai cittadini per preservarsi dai Pfas. «La giunta – sottolinea Cristina Guarda – non può pensare che siano i Genitori No Pfas a dare indicazioni su come tutelare la propria salute e quella dei propri cari: la sanità pubblica regionale si faccia promotrice di informazioni sulle buone pratiche a partire dalla letteratura internazionale che determina chiaramente i rischi sanitari e le azioni quotidiane da evitare per tutelarsi».