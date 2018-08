Maltempo, danni a Cortina: Regione chiede stato di crisi

Condividi

Sopralluogo dell’assessore regionale Gianpaolo Bottacin oggi a Cortina, sui luoghi colpiti dal maltempo. Sin dalla prima mattinata gli uomini della Protezione civile regionale, del Genio Civile e del settore Forestale Est del Veneto si sono adoperati per mettere in sicurezza luoghi e attività colpiti dalla bomba d’acqua che ha interessato la “Perla delle Dolomiti”, le sue frazioni ai piedi delle Tofane e i paesi della Valle del Boite.

«C’è stata – spiega l’assessore – una bomba d’acqua con una pioggia torrenziale in un arco ristretto di tempo: 12 millimetri in pochi minuti che hanno creato una serie di dissesti da Borca di Cadore fino a Cortina. La notte scorsa le acque dal torrente Ru Torgo sono esondate in prossimità dell’abitato di Mortisa. L’acqua mista a fango e detriti è fuoriuscita dall’alveo e, scorrendo lungo la dorsale, è scesa in due direzioni distinte, causando l’allagamento di alcune abitazioni e il cedimento di un ponte sulla strada comunale di Mortisa».

«Abbiamo già predisposto la documentazione per lo stato di crisi, che verrà firmato in giornata dal presidente Zaia – dichiara Bottacin – Nel frattempo una squadra forestale inizierà da subito alcuni piccoli interventi. La situazione presuppone comunque lo studio di soluzioni ai vari problemi di natura idrogeologica, che dovranno essere concertate con il comune ampezzano, approntando le conseguenti iniziative di messa in sicurezza del territorio».