Ospedale Padova, Ruzzante (Leu): «risorse da addizionale Irpef e fondi Governo» [Video]

«Il presidente della Giunta regionale del Veneto avrebbe dovuto accantonare 50 milioni l’anno sin dall’inizio della legislatura per avere le risorse necessarie alla realizzazione del nuovo policlinico di Padova: noi glielo avevamo chiesto e la Giunta li ha invece redistribuiti in altre Ulss!». Lo afferma il consigliere regionale del Veneto Piero Ruzzante (LEU), padovano, in merito alla firma avvenuta ieri a palazzo Balbi sull’accordo per la realizzazione del nuovo ospedale della città del Santo. Il presidente Luca Zaia è riuscito a mettere allo stesso tavolo il Rettore dell’Università Rosario Rizzuto, il Sindaco Sergio Giordani, il Presidente della Provincia Enoch Soranzo e il direttore generale della Asl padovana Luciano Flor.

Il nuovo ospedale sorgerà su un’area messa a disposizione dal Comune di oltre 513 mila metri quadri in zona Est vicino all’Ikea. Il nuovo polo della salute avrà una capacità di 900 posti letto e costerà 600 milioni di euro e sarà costruito in 8 anni. Unico punto di domanda sul reperimento delle risorse.

INTERVISTA VIDEO A PIERO RUZZANTE (LEU)

«Una fortuna è che non si utilizzerà il project financing, una soluzione che in passato ha solo provocato danni», ha dichiarato Ruzzante nella nostra intervista in esclusiva.

“Una fonte importante per raccogliere risorse per l’ospedale di Padova – conclude il consigliere di LEU – poteva essere l’addizionale Irpef regionale (rinunciandovi abbiamo lasciato 1,5 miliardi nelle tasche dei contribuenti veneti più ricchi). E’ chiaro che ora dovrà esserci la compartecipazione del Governo, va chiesta e pretesa!»