«Immigrati pagano nostre pensioni? Boeri sbaglia»

«Le affermazioni di Boeri, secondo cui la previdenza italiana può reggere solo grazie al lavoro degli immigrati, stentano a trovare dimostrazione pratica – afferma in una nota l’assessore al lavoro del Veneto Elena Donazzan facendo riferimento ad alcune dichiarazioni del presidente dell’Inps -, tanto più sostenendo la tesi che l’aver posto una regimentazione alle quote di ingresso sia una cosa sbagliata. – Al contrario – prosegue l’assessore -, gli immigrati, che spesso sono visti dal mercato del lavoro come una manodopera poco qualificata anche a causa di barriere linguistiche e culturali, rappresentano una quota di popolazione ad alto rischio di disoccupazione e povertà, con conseguente appesantimento dei costi a carico della collettività e della spesa pubblica nazionale».

L’assessore regionale ricorda che, secondo l’Istat, nel primo trimestre 2018 il tasso di occupazione a Nordest dei lavoratori italiani risulta essere del 68,2 %, più alto di sette punti di quello dei lavoratori stranieri (61,1%). Specularmente, il tasso di disoccupazione a Nordest tra gli stranieri supera di tre volte quello degli italiani: 15 per cento a fronte del 5,4 per cento dei lavoratori. «Un altro numero, usato spesso in modo strumentale – prosegue Donazzan – è quello dell’aumento della popolazione immigrata in questi anni, quasi a voler dire che le quote non sono servite: l’Inps dovrebbe ben sapere che si tratta per lo più di ricongiungimenti familiari. La percentuale di popolazione straniera occupata a livello nazionale continua a contrarsi, segno che, con ogni probabilità, i nuovi arrivati sono mogli che non lavorano, anziani che non lavorano o minori che vanno a scuola. In sintesi tutta spesa pubblica». Secondo i dati elaborati da Veneto Lavoro al 31 marzo 2018, in Veneto risultavano essere 86.200 i disoccupati stranieri iscritti ai Centri per l’Impiego. «Alle politiche di sussidiarietà ed assistenzialismo preferisco di gran lunga le politiche attive messe in atto in Veneto – conclude l’assessore -, mirate anche ai lavoratori poco qualificati ed esposti a più a rischi. Rilevo tuttavia che le imprese venete chiedono tutt’altro: alta qualificazione e alta specializzazione. O Boeri è in malafede o ha evidentemente letto male i dati».