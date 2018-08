Miteni verso concordato. Ma chi pagherà la bonifica dei Pfas?

Condividi

Stanno correndo i giorni, sempre più caldi, che portano verso il 16 settembre: in quella data Miteni dovrà presentare al tribunale di Vicenza «la proposta concordataria, il piano concordatario e la documentazione prescritta», dopo che è stato accolto il ricorso al concordato preventivo con riserva e in continuità aziendale. Quindi mancano 45 giorni per capire come si muoverà l’azienda al centro del mega inquinamento da Pfas. La proposta di concordato significa pagare meno i creditori, ai quali il piano verrà sottoposto: se lo accettano a maggioranza (contano le percentuali di credito) la proposta verrà accolta dal commissario giudiziale Domenico De Rosa e il tribunale ratificherà l’accordo. Se i creditori dicono no, si aprirà la procedura fallimentare.

Evitare il fallimento significa anche evitare un’eventuale azione di responsabilità. Miteni viene da anni di bilanci in rosso: «La società è in perdita dagli ultimi anni. L’anno scorso (2016, ndr) abbiamo chiuso con 22-24 milioni di euro, il fatturato purtroppo è in discesa negli ultimi anni, siamo passati da poco più di 30 milioni di euro e nel giro di quattro-cinque anni siamo scesi a circa 24», dichiara il dottor Davide Drusian di Miteni alla Commissione d’inchiesta regionale. Quali e quanti siano i creditori in attesa è scritto nell’elenco allegato alla richiesta di concordato preventivo, per ora lo sanno solo il giudice delegato Borella e il commissario De Rosa.

Ma quali sono i reali motivi che hanno spinto Miteni alla richiesta di concordato, visto che «non pendono istanze di fallimento nei confronti della società» che «continuerà ad operare nell’ottica della continuità diretta», cioè proseguirà in prima persona la produzione? La ragione principale – secondo l’azienda – è una situazione grave di illiquidità. Cioè le banche non prestano più denaro. «La risonanza mediatica delle tematiche ambientali, unita ai risultati aziendali, ha reso difficile l’accesso al credito a supporto degli investimenti necessari». Insomma tutta colpa della stampa. Ancora più esplicito Davide Drusian: «Questo attacco mediatico contribuisce negativamente anche sui clienti, perché noi stiamo perdendo dei clienti e abbiamo difficoltà a finanziarci con le banche, perché ogni volta che vengono fuori le campagne mediatiche sui giornali, perdiamo linee di finanziamento, linee di credito, ordini». Le linee di credito, pare, sono passate da quindici a cinque.

Miteni asserisce, con il suo presidente Martin Leitgeb, di aver speso «fino a giugno 2017 3,4 milioni per le attività antinquinamento, e di continuare a spendere per questa voce. E’ anche vero che negli ultimi cinque anni, da quando è stato scoperto l’inquinamento, solo il 10% della superficie della Miteni è stato caratterizzato. Secondo i dati di una ricerca pubblicata da Greenpeace, alla fine del 2016, a fronte di una disponibilità di cassa di 239 milioni di euro, Miteni aveva previsto solo 6,5 milioni per eventuali risarcimenti da danni ambientali. Una cifra irrisoria rispetto all’entità territoriale ed umana dell’inquinamento, e forse insufficiente per la stessa bonifica del sito dell’azienda a Trissino. E Miteni dovrà far fronte anche alla recente sanzione amministrativa di 3,7 milioni di euro comminata dai carabinieri del Noe, per mancate comunicazioni dovute a termini di legge sui dati dell’inquinamento. «Non sapevamo nulla», è la difesa dell’azienda, ma dovrà dimostrarlo.

La richiesta di concordato preventivo è una strada assolutamente lecita e prevista, ma potrebbe anche essere una scorciatoia. Per avere un’azienda meno gravata da debiti (si parla di parecchi milioni di euro) e quindi più ”leggera”. A che fine? La politica si è preoccupata subito, il Movimento Cinque Stelle ha addirittura chiesto il sequestro dell’azienda «per evitare che i beni necessari alla bonifica possano essere trasferiti all’estero». Miteni assicura di voler restare e anzi prevede un piano di rilancio: ricerca, nuovi prodotti di versi dai composti al fluoro e ribadisce in un comunicato che non si sarà «alcun disimpegno da parte degli azionisti per la bonifica dei terreni, ma anzi un’accelerazione per arrivare a determinare gli oneri da inserire nel piano che dovrà essere valutato dal tribunale». Ma, come diceva l’amministratore delegato Antonio Nardone lamentandosi dell’«attacco mediatico», «è una questione di reputazione». In altri termini, quanto è credibile Miteni? Aveva promesso di fornire alla commissione d’inchiesta regionale una relazione completa sulla situazione dell’inquinamento e della bonifica, ma non l’ha fatto, su indicazione dei propri legali. E dall’affaire GenX, la sostanza cugina dei Pfas le cui tracce sono state ritrovate nelle acque fuori dallo stabilimento Miteni, emergono più ombre che luci.

La legalissima e legittima procedura di concordato può aprire scenari diversi: la continuità aziendale, con la salvaguardia dei 130 posti di lavoro e la riconversione della produzione, ed è la migliore delle ipotesi. Ma potrebbe essere anche l’anticamera – almeno teoricamente – della cessione dell’azienda, dopo il concordato liberata dei debiti e tornata appetibile. In questo secondo caso, ma anche nel primo, rimane a mezz’aria l’interrogativo principale: chi pagherà i danni dell’inquinamento epocale di mezzo Veneto e chi si farà carico delle bonifiche?

Il principio «chi inquina paga», accettato in Europa, ha declinazioni particolari qui in Italia. Le spese sostenute dalla Regione e dai suoi vari enti (il monitoraggio sanitario, i nuovi acquedotti previsti per fornire acqua bevibile, per dirne due) sul conto di chi andranno? Se la Regione richiedesse queste cifre alla Miteni, sarebbero crediti privilegiati, che si antepongono ai chirografari. Insomma, il concordato preventivo potrebbe trasformarsi in un cavallo di Troia. Di sicuro assieme al suo contenuto formale centrato sulle difficoltà economiche dell’azienda ci sono aspetti più sostanziali che riguardano il destino e il comportamento di Miteni. Il compito del commissario giudiziale Domenico De Rosa è arduo e delicato.