Tav Vr-Pd, Fracasso (Pd): «necessaria per pendolari»

In occasione del lancio della campagna social “4Binari per te, 4 Binari per i pendolari veneti”, il consigliere regionale del Partito Democratico e capogruppo in consiglio Stefano Fracasso interviene sulla questione Tav. «L’opera Tav-Tac venga realizzata quanto prima – dichiara Fracasso in una nota -. Non si perda altro tempo, non lo si faccia perdere alle migliaia di pendolari veneti che aspettano da anni che, sulla tratta Verona-Vicenza-Padova, siano raddoppiati i binari, come è già stato fatto tra Padova e Venezia. Non ci interessa arrivare a Milano dieci minuti prima, ma migliorare la vita a chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico su “ferro”. Senza i quattro binari, l’Ovest del Veneto rimarrà il Far West dei pendolari, con linee intasate e frequenti ritardi. I pendolari lo sanno bene, il Ministro dei trasporti Toninelli, probabilmente no».

«Il nuovo progetto Tav Verona-Padova approvato nel 2016 e discusso con tutti i Comuni interessati – aggiunge Fracasso – costa un miliardo in meno del precedente del 2006, non prevede più il costosissimo tunnel sotto Vicenza, si affianca alla linea storica, prevede l’ammodernamento delle stazioni di Lonigo, Montebello, Vicenza e Padova e, soprattutto, contempla finalmente la realizzazione di quattro binari, per avere un regionale veloce ogni mezz’ora, evitare intasamenti e ritardi e migliorare la vita ai pendolari, che ogni giorno utilizzano il trasporto su ferro. La Regione Veneto – conclude il consigliere – deve dire forte e chiaro se intende confermare il nuovo progetto che ha condiviso con i Comuni, le Ferrovie e il Ministero nel 2016. Noi manterremo alta l’attenzione per difendere i diritti dei pendolari».