Venezia, turisti maleducati: arriva vademecum per il decoro

L’associazione Piazza San Marco, che raccoglie i gestori di bar e caffè della zona, ha fatto stampare 80 mila volantini da far distribuire ai turisti di Venezia. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Venezia e Mestre a pagina 8, i flyer contengono indicazioni come «i trolley è meglio usarli con delicatezza»,si sta «in fila e sulla destra» e ovviamente che non si fanno tuffi, pediluvi o addirittura i propri bisogni nei canali.

I volantini, distribuiti da oggi, sono stati finanziati dal caffè Florian, utilizzando i proventi delle due serate di Zucchero. L’iniziativa arriva a ridosso dell’ennesimo caso di tuffi in acqua da parte di turisti.