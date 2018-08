Arbitro Anac, 300 risparmiatori già risarciti. Boom richieste BpVi

Condividi

Linkedin email

Secondo i dati del Fondo Interbancario sono arrivate all’arbitro Anac 1753 richieste da parte di soci che hanno perso soldi a causa del fallimento delle 4 banche: Etruria, Banca Marche, Carichieti, Carife. Ricorrendo all’Anac 300 risparmiatori hanno già ottenuto il rimborso pieno.

I risparmiatori delle ex banche venete stanno però facendo fatica a vedere accettato il ricorso. Su 8 mila domande, ne sono state evase 1771 e accettate circa 900. Il 97% delle richieste è arrivato da parte di ex soci della Banca Popolare di Vicenza, ma non avendo acquistato i titoli direttamente dalle banche, in molti casi non superano i requisiti richiesti.

(Fonte: Huffingtonpost.it)