Leghisti in Campidoglio: così Salvini vuol prendersi il Lazio

Lo raccontano tutti con enfasi senza approfondire più di tanto. La Lega sbarca a Roma, nasce gruppo in Campidoglio e in sette municipi: sommati alla presenza in consiglio regionale fanno complessivamente un bel pacchetto di mischia. Per solennizzare l’avvenimento c’è stata anche una presentazione nella sala del Carroccio di Palazzo Senatorio. Ma attenzione, non pensate al modello padano, si tratta di leghisti ampiamente intinti in salsa capitolina. Sono tutti ex An, transfughi di quell’ala di centro destra della quale si è ormai persa ogni traccia. Alcuni erano vicini alla Polverini, altri sono entrati ed usciti dalle file storaciane e da quelle di FdI (delusi dalla Meloni).

Nulla in comune con Salvini, dunque, ma tanta voglia di rientrare in gioco con la forza politica emergente del momento. Con i grillini hanno nulla da spartire, il centro destra capitolino è sepolto, Matteo Salvini sta ancora accelerando e non nasconde le sue ambizioni di colonizzare il Lazio approfittando dell’appannamento grillino. Dimenticavamo i nomi. Del gruppo della Lega in Campidoglio fa parte il consigliere Maurizio Politi, (in foto) ex FdI poi passato al gruppo misto, a condurre il gioco sono il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri,(foto) il sottosegretario Claudio Durigon, gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori. Il Carroccio ora può contare nella capitale su un consigliere comunale, due consiglieri provinciali della città Metropolitana e in 7 Municipi (II, IV, V, VII, XI, XII, XIV) con un totale di 11 consiglieri.

Nuovo Corriere di Roma

(Ph Facebook Francesco Zicchieri)