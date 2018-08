A4, Rizzetto (FdI): «troppi incidenti, governo intervenga con urgenza»

Condividi

19:05 – Il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto in una nota comunica di aver chiesto «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, di intervenire con assoluta urgenza per la messa in sicurezza della autostrada A4 in Friuli Venezia Giulia, in cui si verificano sempre più frequentemente incidenti mortali a causa dei lavori in corso per la terza corsia. Il governo – conclude Rizzetto – deve intervenire senza ritardo per tutelare l’incolumità dei cittadini. E’ assurdo che percorrere questo tratto di autostrada sia diventato una sorta di roulette russa, soprattutto adesso che c’è un maggior flusso di mezzi dovuto alle partenze estive». (Fonte: Ansa – 18:00)