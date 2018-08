Vaccini, ministro Fontana: «sono troppi»

Condividi

Linkedin email

A margine della festa della Lega in Romagna, a cui era invitato insieme all’altro ministro veneto, Erika Stefani e durante la quale ha parlato di autonomia, razzismo, utero in affitto, il ministro della disabilità e della famiglia Lorenzo Fontana, ha dichiarato, sul tema vaccini: «penso che forse così tanti vaccini siano esagerati. Però non sono un medico, non sono uno scienziato e quindi da questo punto di vista – ha scherzato – riconosco la mia ignoranza».

Il ministro ha poi detto che il Veneto, dove c’è libertà di scelta, può essere un modello e che in ogni caso è importante che ci sia informazione e si dia ascolto alla scienza e ai medici esperti. Su Twitter è stato lanciato l’hashtag sarcastico “PerFontanaSonoTroppi” in cui si criticano e affermazioni del ministro.

(Fonte: Lastampa.it)

(Ph Facebook – Lega Romagna)