Vaccini, Pd Veneto aderisce a petizione contro rinvio

Il Partito Democratico nazionale ha lanciato una petizione online per chiedere al governo di non rinviare al 2019 l’obbligo vaccinale nelle scuole. «Aderiamo con convinzione a questa campagna e chiediamo a tutti i cittadini di firmarla – dichiara in una nota il segretario regionale del Pd, Alessandro Bisato (in foto) -. «Il Veneto è una delle regioni dove gli attivisti no-vax sono più agguerriti, anche per le posizioni prese dalla Regione che nel 2017 aveva fatto ricorso contro la legge che prevedeva l’obbligo vaccinale per l’accesso alle scuole».

«Purtroppo l’attuale parlamento è andato oltre ogni ragionevole previsione – aggiunge Bisato -, rimandando di un anno l’applicazione delle legge e prendendosi così il tempo per abrogarla». Il provvedimento ha sollevato molte critiche nella comunità scientifica, tra i medici e tra le famiglie di bambini che hanno subito un trapianto dalle quali è partito l’appello “Io Vaccino“. «È inaccettabile che oggi chi governa lasci spazio alla disinformazione antiscientifica giocando con la salute dei cittadini e dei bambini in particolare – si legge nell’appello del Pd -. È inaccettabile l’approssimazione con cui si giustificano scelte pericolose per la salute di tutti. Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia. Deputati e senatori, vi chiediamo di non dividervi su un tema come questo e – conclude la nota -, qualunque sia il vostro orientamento politico, di tutelare la salute dei nostri figli.