«Zaia governatore più assenteista: solo 12% di presenze in Consiglio»

«Zaia non manca mai a nessuna sagra né taglio del nastro. Non lo si vede mai, invece, in Consiglio regionale, dove è in perenne congedo. Non è solo il presidente più amato, ma anche quello più assenteista d’Italia». L’affondo al governatore veneto arriva dal capogruppo del Partito Democratico Stefano Fracasso e dal consigliere Graziano Azzalin. «Durante questo mandato – evidenziano – Zaia è stato presente a meno del 12% delle sedute e per pochi minuti. Giusto il tempo di fare il proprio intervento, senza poi ascoltare le eventuali repliche. Il confronto è impietoso con i suoi colleghi, sia di centrodestra che di centrosinistra. In Lombardia, per esempio, Maroni aveva il 45% di presenze, il suo successore Fontana sfiora l’86%, in Toscana e Lazio Rossi e Zingaretti si avvicinano al 50%, in Piemonte e Campania Chiamparino e De Luca viaggiano poco sotto l’80%, mentre Bonaccini in Emilia Romagna supera l’86%».

«Si presume che pure loro abbiano impegni istituzionali “extra” – proseguono i consiglieri Pd -, eppure frequentano i rispettivi Consigli in maniera decisamente più assidua. Nel 2018 Zaia è sempre stato assente, si è visto solo una volta in Prima commissione. Anche in campagna elettorale aveva dei congedi “singolari”, poiché all’impegno istituzionale riusciva spesso e volentieri ad abbinare una passeggiata, magari al mercato del paese. Partecipare al Consiglio non può essere vista come una perdita di tempo», concludono Fracasso e Azzalin. «L’assemblea legislativa elettiva è sovrana e chi rappresenta il Veneto non può sistematicamente ignorarla quasi fosse un fastidio».

