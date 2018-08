Calcio, Coppa Italia: Chievo in casa. Padova, Hellas, Citta e Vecomp in trasferta

Condividi

Domenica 12 agosto 2018 si gioca il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia Tim Cup: chiude quindi la prima fase del torneo che riprenderà poi a dicembre.

Entrano in gioco le squadre di serie A, nel caso delle venete il Chievo Verona

CHIEVO VERONA – A Verona si gioca alle ore 18 Chievo-Pescara. L’unico precedente in coppa con gli abruzzesi risale al 22 agosto 2014: era il terzo turno si giocava a Pescara e vinsero i padroni di casa.

HELLAS VERONA – A Catania scendono in campo alle 20 i padroni di casa contro l’Hellas Verona.

Due i precedenti tra veneti e siciliani: il 28 agosto del 1983 l’Hellas vinse 2-0 grazie ai gol di Iorio e Fontolan.

L’anno dopo il 2 settembre 1984 sul campo neutro di Siracusa finì 2-3 tra Catania e Verona: l’Hellas portò a casa il risultato grazie alle reti di Nanu Galderisti (in foto), Di Gennaro e Tricella.

PADOVA – Nella città felsinea alle 21 si gioca Bologna-Padova. Primo precedente in Coppa Italia il 22 agosto 1993: era una gara secca e al Dall’Ara il Padova si portò a casa il risultato con i gol di Simonetta e di Pippo Maniero (in foto).

Il 21 agosto 2011 a Bologna i padroni di casa vinsero sul Padova per 2-1, sempre nel terzo turno: i biancoscudati andarono in vantaggio con Italiano, poi i rossoblù pareggiarono con Portanova e Della Rocca segnò la rete che valse il match.

CITTADELLA – In Toscana si gioca alle 20,30 Empoli-Cittadella. Unico precedente i 28 agosto 2008: era il secondo turno e i padovani persero per una rete a zero.

VIRTUS VECOMP VERONA – COPPA ITALIA DI SERIE C

Da segnalare che domenica 12 agosto 2018 prende il via anche il torneo nazionale di serie C (sempre Coppa Italia).

In campo la Virtus Vecomp Verona impegnata in uno scontro inedito contro il Piacenza che si gioca in Emilia.

Si ringrazia lo storico del calcio Alessandro Lancellotti per i dati relativi alle partite precedenti in Coppa Italia.

