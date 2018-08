«Vaccini, mia nipote è immunodepressa: Taverna mi dica cosa fare»

Condividi

Linkedin email

Il medico infettivologo romano Claudio Puoti (in foto) ha pubblicato un post molto polemico su Facebook, in cui chiede alla senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, la quale nei giorni scorsi aveva raccontato un suo aneddoto personale per asserire l’inutilità dei vaccini, e al consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, anche lui del M5S, come deve comportarsi con la nipote di 6 anni, che a settembre deve tornare a scuola.

«Ho una nipotina di appena sei anni operata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico – scrive Puoti – ed attualmente in chemioterapia. Ha ovviamente la conta dei neutrofili bassissima (data la Vostra specifica e profonda cultura in materia ritengo pleonastico spiegarVi cosa sono i neutrofili e come ci difendono dalle infezioni), ma il problema è che fra meno di un mese dovrebbe rientrare a scuola. La bimba va considerata un soggetto immunodepresso. E ora cosa si fa, Gent.ma Sen. Taverna e Preg.mo Cons. Barillari ? Non la mandiamo a scuola, negandole l’obbligo scolastico ? O la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati, isolandola in una condizione “similabile” (pensi Sen. Taverna, ho sempre creduto che si dicesse “assimilabile”) ad un ghetto? E chi mi garantisce – conclude Puoti – che le autocertificazioni siano attendibili? In Italia? ma che, “davero”? Oppure la mando dai “cuggini” con morbillo in atto, così si immunizza prima, secondo le indicazioni scientifiche della Sen. Taverna?».



(Ph Facebook – Claudio Puoti)