Lettera di un’ex immunodepressa: «viva grazie a chi si vaccina»

Roberta è un’ex immunodepressa che ha deciso di raccontare sulla sua pagina Facebook la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. Ma non è tutto. Ha deciso di scrivere una lettera indirizzata ai no vax e free vax per far capire quanto importante sia per alcune persone la scelta degli altri di vaccinarsi.

«Ciao no vax/ free vax o come cavolo vi fate chiamare. Mi chiamo Roberta e ho 33 anni, anche se la vita avrebbe voluto vedermi morta a 30. Invece, la scienza e la medicina si incaponirono, facendo in modo che io, ai 33 ci arrivassi eccome. Sono anche una “ex immunodepressa” , una di quelle che qualcuno di voi ha scritto che “muoiono a prescindere”. E invece no. Pensate un po’, io immunodepressa per quasi un anno ho potuto continuare la mia vita normalmente, prendendo tutte le precauzioni del caso, perché fortunatamente sono sempre stata circondata da persone vaccinate e spinte da un forte senso civico».

«Ho passato giornate dove i miei neutrofili erano talmente bassi che anche una forte influenza sarebbe stata un problema , figuriamoci altre malattie per le quali fortunatamente oggi, in un mondo civile, esistono i vaccini e per le quali appunto il tasso di epidemia è ormai bassissimo. Sono qua. Non sono morta. Mi sono affidata a medici fantastici e competenti dando sempre retta alle loro cure, sopportando e resistendo. Leggo di gente che invita al rifiuto della prevenzione, mamme che vanno in cerca di morbillo per contagiare i figli, persone che incoraggiano al rifiuto di cure chemioterapiche: weee ma che vi siete fumati il cervello??? Ma che diamine sta succedendo. Basta con queste stronzate vi prego. La salute è un dono troppo importante. Tornate sul giusto piano di realtà. Non giocate con la vita. Io Ho fatto chemioterapia. Radioterapia. Ma oggi sono qui. Rido, ballo, canto, sogno. E lo faccio grazie al progresso. Smettetela di dire e scrivere cazzate. Firmato da chi , dando retta a voi , sarebbe morta tre anni fa».