Ritorno sui banchi di scuola, inizia il conto alla rovescia

Manca ormai un mese al ritorno sui banchi di scuola. Per alcuni anche meno. I primi a rientrare in classe saranno gli studenti di Bolzano, il 5 settembre. A Roma e nel Lazio si torna a scuola dal 17 settembre. L’ultima sarà la Puglia dove le lezioni inizieranno il 20 settembre. In Veneto le lezioni riprenderanno invece il 12 settembre e termineranno l’8 giugno 2019.

Questo il calendario delle festività e dei ponti fissato per l’anno scolastico 2018-19: 1 novembre – 8 dicembre – 25-26 dicembre – 1 gennaio – 6 gennaio – 21 aprile, Pasqua – 22 aprile, Lunedì dell’Angelo – 25 Aprile – 1 maggio – 2 giugno e Festa del Santo Patrono. (Fonte: Ansa)

