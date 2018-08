Listeria, ritirato lotto di salmone affumicato venduto in Veneto

Condividi

E’ stato ritirato dal commercio per pericolo Listeria un lotto di Salmone norvegese affumicato del marchio Kv Nordic. Venduto nei punti vendita di Basilicata, Lazio, Emilia Romagna e Veneto, si tratta delle confezioni da 50 grammi con scadenza il 16 e 23 agosto con codice Ean a barre 8000003000405. Lo ha comunicato sia la Coop e sia il ministero della Salute invitando le persone a riportare in negozio il prodotto e a non consumarlo.